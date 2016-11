Schweiz 2 19:00 bis 20:00 Dokumentation Der Ernst des Lebens Mit John durchs letzte Schuljahr CH 2011 Stereo HDTV Merken Ramona ist die beste Schülerin der Sekundarklasse 4a. Problemlos findet sie eine Lehrstelle als Medizinische Praxisassistentin. Andere Mitschülerinnen und Mitschüler erleben indes viele Frustrationen und Enttäuschungen. Stefan würde gerne Elektriker werden; aber er verbringt seine Freizeit lieber mit Gamen, statt Bewerbungen zu schreiben. Das führt zu Spannungen mit seiner geschiedenen Mutter, die ohnehin schon Sorgen hat, weil sie in einer schwierigen Partnerschaft steckt. Saskia wäre am liebsten eine berühmte Sängerin und nimmt an verschiedenen Gesangswettbewerben teil. Nachdem sie lauter Absagen erhalten hat, kümmert sie sich intensiv um eine Lehrstelle als Fachangestellte Gesundheit. Dieser Beruf würde ihr eigentlich sehr gefallen, nur möchte sie keine alten Leute pflegen müssen. Doch genau dies gehört zu ihren Aufgaben während ihrer Schnupperlehre. Ganz schwierig sieht die Situation bei John aus, der von einer Lehrstelle als Werbegrafiker träumt. Allerdings lassen seine schulischen Leistungen zu wünschen übrig, und in der Klasse fällt er immer wieder negativ auf. Sein Stiefvater versucht, John auf den rechten Weg zu bringen. Doch die Bemühungen scheitern, und es kommt zu wüsten Auseinandersetzungen. In der Schule lässt sich John immer mehr gehen. Die Lehrerinnen drohen mehrmals damit, ihn aus der Schule zu werfen. Die Warnungen berühren den Jugendlichen jedoch nicht. Er erscheint nach wie vor zu spät im Unterricht und macht seine Hausaufgaben nicht. Ein Drama nimmt seinen Lauf. Autor Hanspeter Bäni begleitet eine Sekundarklasse aus dem aargauischen Birr während des letzten Schuljahres. Der Film dokumentiert hautnah den schwierigen Übergang von der Schule in den Beruf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Ernst des Lebens