MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2318 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Kim ist entsetzt, dass Vicky ihre Anschuldigungen nicht zurücknehmen will und distanziert sich von ihrer Schwester. Patrick fängt sie liebevoll auf, gemeinsam schmieden sie Zukunftspläne. Doch dann hält Kim sich bei einem Feuerwehreinsatz nicht an die Vorsichts-Regeln, und Mathis muss sie bewusstlos aus einem brennenden Haus tragen ... Alle sind fassungslos über Vickys Verleumdungen. In einem offenen Streit kündigt Sydney Vicky fristlos und wirft sie aus dem Haus. Doch schlimmer für Sydney ist die Erkenntnis, dass auch Vickys Behauptung, sie habe mit Mathis geschlafen, nur ein Racheakt war. Hat Sydney jetzt bei ihm doch noch eine Chance? Nach Vickys Anschuldigungen, er habe sie als Callgirl bezahlt, wartet Thomas die Belagerung des Rathauses durch die Presse auf dem Gut ab und die Strategie scheint aufzugehen. Die Reporter ziehen ab, die öffentliche Stimmung scheint für Thomas zu sein. Doch dann muss Thomas sehen, dass der übelste Mob ihm auch aufs Gut gefolgt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Ralph Bridle Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Rainer Nolte, Ulli Köhler Musik: Tunepool

