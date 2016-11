MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2310 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Vicky hat einen Plan, wie sie Sydney nachhaltig schaden kann. Sie will ihr gefälschte Beweise unterschieben, die belegen, dass Sydney damals die Schwarzarbeiter engagiert hat. Vicky versucht, Mielitzer für ihre Sache zu gewinnen. Doch der will an seinem Plan, Sydney zu heiraten, festhalten. Allerdings hat Vicky die belastenden Unterlagen bereits bei Sydney deponiert. Mielitzer will sie aus deren Wohnung holen, da steht Sydney vor ihm - Von Kaspar Abschied zu nehmen, zerreißt Merle fast das Herz. Sydney ist in dem Moment des Schmerzes für sie da. Auch Ben fällt es nicht leicht, seinen neugewonnenen Sohn Dennis ziehen zu lassen. Er schenkt ihm eine Taucheruhr mit persönlicher Gravur und verabschiedet ihn mit einem Familien-Frühstück. Edda bereitet eine Abschiedsparty für Dennis vor und entscheidet sich schließlich, bei ihm in Kiel Medizin zu studieren. Carla und Sandra haben sich zu beider Überraschung angefreundet, und Sydney wird zum zweiten Mal auf Sandras Verkaufstalent aufmerksam. So bekommt die glückliche Sandra schließlich doch noch die Stelle im "4Queens". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Christoph Klünker Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool

