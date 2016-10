MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2301 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Merle droht Volker, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass Kaspar nicht bei ihm bleiben darf. Der bemüht sich um Deeskalation und bittet Thomas um Hilfe, einen Job in Deutschland zu finden. Doch Merle glaubt ihm nicht. Da beschließt Volker zu Merles Entsetzen, morgen mit Kaspar nach Japan zu reisen. Sydney ist unglücklich, dass Mathis ihr nicht mehr vertraut. Merle macht ihr Mut, ihn um Verständnis zu bitten, schließlich hat sie harte Zeiten hinter sich. Doch als sie mit Mathis spricht spürt Sydney, dass er Recht hat. Es ist vorbei. Vicky verfolgt konsequent ihren Plan, Nähe zu Thomas aufzubauen. Und schafft es, dass Thomas ihr für ihre Übernachtungs-Utensilien eine Ecke im Bad frei räumt. Theo wirft Patrick vor, wegen Kim eifersüchtig zu sein, was Patrick - auch Ben gegenüber - für Blödsinn hält. Doch er muss feststellen, dass er mehr für Kim empfindet, als ihm bewusst war. Er will es Kim gestehen, muss jedoch sehen, wie sie Theo küsst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Julia Peters Drehbuch: Marina Heib Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

