MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2304 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Merle leidet unter der Trennung von Kaspar und ist überzeugt, dass Volker nicht in der Lage ist, sich um ihn zu kümmern. Sydney erkennt dies - und entführt sie kurzerhand in Gunters Waldhütte. In der Stille des Waldes begreift Merle, dass sie im Kampf um Kaspar zum Äußersten greifen muss: Sie wird der Welt zeigen, wer Volker wirklich ist - und Sydney wird klar, warum sie ihr Vertrauen in die Liebe verloren hat! Vicky bringt Thomas geschickt dazu, ihr endlich den Schlüssel zu seiner Wohnung zu geben. Als Dank bereitet sie eine romantische Überraschung vor - nicht ahnend, dass er am Abend seine Ratskollegen eingeladen hat - Kim und Theo genießen ihr neues Date in vollen Zügen. Sex inklusive. Alles scheint perfekt - bis sie feststellen, dass sie nur über ihr Kimonade-Projekt reden, statt über Liebe. Und sich eingestehen, dass ihre Zeit als Paar vorbei ist. Damit ist der Weg zu Kims Herz frei für Patrick. Doch der glaubt, sie an Theo verloren zu haben - bis ausgerechnet Theo ihn auffordert, endlich seine Chance bei Kim zu nutzen. Patrick versteht die Welt nicht mehr - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Julia Peters Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

