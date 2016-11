RTL 9 00:45 bis 01:15 Sonstiges Fantasmes Plaisir S.A F 2006 Merken Juliette, jeune femme de 29 ans, est assistante de direction dans une multinationale. Fille assez coincée, elle vient d'avoir une promotion et travaille aujourd'hui pour Damian, jeune manager à la solide réputation de coureur de jupon. Juliette surprend des conversations qui laissent entendre que Damian a déjà eu plusieurs aventures au sein de la société avec Cécile et Natasha, deux de ses collaboratrices. Ces rumeurs deviennent réalités lorsque Juliette tombe effectivement sur Damian et Natasha en plein ébats dans le bureau de Damian. Ce dernier tente de séduire Juliette qui se refuse à lui : elle n'est pas facile comme les autres... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fantasmes