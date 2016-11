Sport1+ 19:05 bis 20:00 Fußball La Liga - Das spanische Fußball Magazin Highlights 12. Spieltag Merken Tricks und Tore von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Co. ab sofort auf SPORT1+! In "La Liga Das spanische Fußball-Magazin" präsentiert SPORT1+ in einer 60-minütigen Sendung jede Woche die Highlights aus der spanischen Primera División mit dabei sind alles Stars und Topteams wie Real Madrid, FC Barcelona oder Atletico Madrid. In Google-Kalender eintragen