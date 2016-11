sixx 11:20 bis 12:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Freiheit (1) USA 2008 16:9 Dolby Digital Merken Die Ärzte haben alle Hände voll zu tun, denn sie müssen einen jungen Mann aus einem Zementblock befreien. Indes bringt Meredith bei ihrer Therapie Dinge ans Licht, die den Selbstmordversuch ihrer Mutter betreffen. Derek hingegen will endlich das Grundstück verkaufen, auf dem er mit Meredith ein Haus bauen wollte, während Mark vergeblich versucht, sein Leben zu ändern. Die Vorstellung, dass Erica und Callie miteinander schlafen, übt jedoch eine zu große Faszination auf ihn aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6