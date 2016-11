RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten Der Gartenpenner D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Philipp und Linda werden in eine Kleingartenanlage gerufen, in der angeblich ständig Werkzeug verschwindet. Dort erteilen sie einem Obdachlosen, der dort illegal Unterschlupf gefunden hat, Hausverbot. Philipp hat Mitleid mit ihm und versucht zusammen mit Pia, die Ehefrau des seit einem halben Jahr vermisst gemeldeten Mannes ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit taucht der ungebetene Gast erneut in der Siedlung auf - doch dieses Mal nehmen die Kleingärtner das Recht in ihre eigene Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franziska Balzer (Pia), Jana Verweyen (Linda), Ali Ayari (Eiji), Philipp Stehler (Philipp), Pascale Kuth (Nils), Volker Littwin (Polizeioberkommissar Kai Rusche), Nadine Fichtner (Kriminalhauptkommissarin Martina Maas) Originaltitel: Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten