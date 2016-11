BBC Entertainment 23:10 bis 23:40 Sonstiges Hebburn Sleep in Hebburnly Peace GB 2013 Merken Jack and Sarah return from Switzerland for the Christmas holidays, but they soon reveal that their life abroad isn't quite so idyllic. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Curtis Appleby (Hutchey) Jason Cook (Ramsey) Pat Dunn (Dot) Victoria Elliott (Denise) Neil Grainger (Gervaise) Miriam Margolyes (Millie) Gina McGee (Pauline) Originaltitel: Hebburn Regie: Jonathan Gershfield Drehbuch: Jason Cook, Graham Duff