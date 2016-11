BBC Entertainment 21:00 bis 21:50 Sonstiges Silk GB 2014 Merken Martha has to put her personal feelings aside when she is asked to defend a close friend from her past. Is she strong enough to do her job properly? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maxine Peake (Martha Costello QC) Rupert Penry-Jones (Clive Reader QC) Neil Stuke (Billy Lamb) Alex Jennings (Alan Cowdrey QC) Theo Barklem-Biggs (Jake Milner) John MacMillan (John Bright) Frances Barber (Caroline Warwick QC) Originaltitel: Silk Regie: Cilla Ware Drehbuch: Peter Moffat Musik: Dru Masters