Kabel1 Doku 02:25 bis 03:10 Dokumentation Die Söldner - Geschäfte mit dem Krieg Das Büffel-Bataillon GB 2013 2016-11-26 03:15 16:9 HDTV Merken In den 1960er Jahren war Afrika ein vom Krieg zerrüttetes Land. Ost gegen West in blutigen Kampagnen, die zum Zusammenbruch von Schurkenstaaten führen sollten. In diesem schier endlos scheinenden Krieg formte sich eine Söldnereinheit, die als das Büffel-Bataillon in die Geschichte einging. Die Söldner verbreiteten auch über die Grenzen Afrikas hinaus nur Angst und Schrecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mercenaries