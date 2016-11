Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton musikprotokoll 2016. The Next Generation Merken Grazer Schüler/innen präsentierten beim diesjährigen musikprotokoll ihre gemeinsam mit Künstler/innen erarbeiteten Werke, die sich allesamt mit musikalischen Zahlen auseinandersetzen. Damit waren die "konfrontationen", ein Kulturvermittlungsprojekt, in dessen Rahmen Kunstschaffende unterschiedlicher Sparten mit jungen Menschen gemeinsam künstlerische Konzepte realisieren, zum bereits zweiten Mal beim musikprotokoll zu Gast. Neben der grandios energiegeladenen Atmosphäre war bemerkenswert, was die Konstellation von kreativen Jugendlichen und ewigjungen Kreativen an ungewöhnlichen Ideen hervorbrachte. In Google-Kalender eintragen