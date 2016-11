Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Der Spagat zwischen Kritik und Publikum geht immer weiter auseinander" Merken Genre-Grenzen überschreitet sie mit Leichtigkeit. Maria Happel kann urkomisch sein und auf mitreißende Weise eindringlich. Ob als Mutter Courage oder als bestechend temperamentvoller Puck in Shakespeares "Sommernachtstraum", ob als erotisch flackernde Spelunkenjenny in der "Dreigroschenoper" oder als charaktervolle Hamlet-Mutter Gertrud: Maria Happel zählt zu den wandlungsfähigsten Schauspielerinnen der Theatergegenwart - und bleibt dennoch auch immer unverkennbar sie selbst. Seit Claus Peymann die gebürtige Fränkin 1991 ans Burgtheater holte, hat sie die Herzen des Wiener Publikums im Sturm erobert. Die 54-Jährige macht aber nicht nur als Schauspielerin, sondern in den letzten Jahren auch immer öfter als Regisseurin von sich reden. Im Gespräch mit Günter Kaindlstorfer gibt Maria Happel Auskunft über ihre erzkatholische Kindheit im Spessart, ihr Humorverständnis und ihr Verhältnis zur Theaterkritik. In Google-Kalender eintragen Moderation: Günter Kaindlstorfer Gäste: Gäste: Maria Happel (Schauspielerin und Regisseurin)