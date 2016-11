Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören 100 Instrumente, eine Stimme: Orchesterbegleitete Lieder und Gesänge der Spätromantik von Gustav Mahler bis Hamilton Harty Merken Thema und Variationen! Ausgangspunkt: die Orchesterlieder-Zyklen von Gustav Mahler, mit Christian Gerhaher. Fachkollege Matthias Goerne steuert frühe Mahler-Lieder bei, die von Luciano Berio instrumentiert wurden; mit der Stimme der finnischen Mezzosopranistin Lilli Paasikivi kommen aber auch Lieder von Alma Mahler zum Zug, vom finnischen Dirigenten-Guru Jorma Panula für Orchester gesetzt. Stichwort Finnland: Soile Isokoski hat neu den Orchestergesang "Marjatta" von Erkki Melartin eingespielt - der 1875 geborene Komponist war zugleich der erste Dirigent, der in Skandinavien ein Stück von Gustav Mahler aufs Programm setzte! Worauf noch ein Orchester-/Gesangs-Poeme aus der Feder des gefeierten britischen Dirigenten Hamilton Harty passt, die noch zu Mahlers Lebzeiten entstandene "Ode to a Nightingale". In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel Gäste: Gäste: Christian Gerhaher, Matthias Goerne, Soile Isokoski, Lilli Paasikivi, Heather Harper