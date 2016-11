Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Saitenmeister: Andy Manndorff, Wolfgang Schalk Merken Der steirische Gitarrist Wolfgang Schalk lebt seit Jahren in Los Angeles und produziert dort immer wieder hörenswerte CDs. Im Zuge seines Besuchs in der alten Heimat Anfang Dezember präsentiert er das neue Werk "From Here to There". Die USA-Zeit von Gitarristen-Kollege Andy Manndorff liegt hingegen schon über 20 Jahre zurück. Auch er veröffentlicht dieser Tage eine CD: das Soloalbum "Pandora". In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber