ATV 22:55 bis 23:50 Krimiserie White Collar Gesucht! USA 2012 2016-11-24 02:25 Stereo Wieder da Merken Um sich der drohenden Verhaftung zu entziehen, flüchtete Neal mit Mozzie auf eine Insel vor der afrikanischen Küste, die kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Da Kramer meint, dass Peter die Fahndung nicht genug vorantreibt, setzt er Agent Kyle Collins auf Neal an. Peter versucht daraufhin alles, um Neal vor Collins zu finden und ihn zu warnen. Doch Peter und Collins erreichen die Insel, auf der sich Neal versteckt, fast gleichzeitig und treffen dort in einem Café aufeinander, wo Collins offiziell ein hohes Kopfgeld auf Neal aussetzt. Dabei scheint es ihm egal zu sein, ob Neal tot oder lebendig gefasst wird. Neal bittet daraufhin den auf der Insel lebenden, wohlhabenden Henry Dobbs um Hilfe ein fataler Fehler?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Mekhi Phifer (Kyle Collins) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Joel Ransom Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6