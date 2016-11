ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Der Informant USA 2012 2016-11-24 01:40 Stereo Merken Auch Rustys erster Schultag verläuft nicht wie der von anderen Teenagern, denn Sharon muss auf dem Weg zur High School kurz an einem Tatort halten. Dort ist ein Mann bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handelt es sich um Alon Strauss, der durch einen Schuss in die Brust getötet wurde. Dann taucht plötzlich das FBI am Tatort auf und eröffnet Sharon, dass Strauss im Prozess gegen einen berüchtigten Gangster aussagen und dann mit seiner Frau und seinem Sohn ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden sollte. Ermittelt wird aber nicht nur gegen den Gangster, sondern auch gegen Strauss' Frau, die offenbar eine Affäre mit ihrem selbstgefälligen Life Coach hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Kapitän Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Arvin Brown Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12