ATV 07:50 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Eine heimliche Affäre USA 2004 Stereo Merken Rory findet heraus, dass Paris ihre Affäre mit dem 60-jährigen Professor Asher Flemming weiterhin aufrechterhält. Rory möchte sich aus der Sache heraus halten und sich auf ihr Studium konzentrieren, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Flemming leitet einen Kurs, für den Rory sich eingetragen hat. Lorelai möchte indessen ihre Beziehung mit Jason vor ihren Eltern geheim halten, was ihr neuer Freund nicht verstehen kann. Lane hilft in Lukes Diner aus und überfordert diesen dabei mit ihrer Arbeitsmoral, während sich Michel bei Sookie als Babysitter anbietet was zu einigen Turbulenzen führt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Herrmann (Richard Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Peter Lauer Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Scott Kaufer Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips