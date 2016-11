ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Saison-Ende USA 2003 Stereo Merken Im Montecito steigt zum Ende der Saison eine ausschweifende Poolparty. Da zeitgleich auch ein großes Science-Fiction-Treffen stattfindet, haben Danny und Co alle Hände voll zu tun. Dann erreicht Ed eine schreckliche Nachricht: Delinda liegt im Krankenhaus jemand hat versucht, sie zu vergewaltigen! Da sie unter Drogen gesetzt wurde, kann sie sich jedoch an nichts mehr erinnern. Ed ist außer sich und da er der Polizei nicht traut, will er den Täter auf eigene Faust ausfindig machen. Danny stößt bei seinen Ermittlungen auf eine pikante Überraschung aus seiner Vergangenheit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Ilene Chaiken Musik: John Nordstrom Altersempfehlung: ab 12