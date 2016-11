SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz Zum letzten Mal? Höhepunkte vom Moers Festival 2016 Merken Es kriselte seit langem - allerdings nicht, was den kulturellen Anspruch, die Besucherzahlen und die Resonanz, sondern was die finanzielle Absicherung dieses renommierten Festivals anbelangt. Das wiederum belastete das Verhältnis zwischen dem langjährigen künstlerischen Leiter Reiner Michalke und der Moers Kultur GmbH. Michalke, dem für seine Arbeit als mutiger und unkonventioneller Programmgestalter internationale Anerkennung zuteil wurde, hat seinen Vertrag im August aufgelöst. Wie es weiter geht, bleibt offen. Die Sendung lässt Höhepunkte des diesjährigen Moers Festivals noch einmal in ausgewählten Mitschnitten Revue passieren. Das Trio Dawn Of Midi, entstanden aus der Begegnung eines Inders, eines Marokkaners und eines Pakistani in New York, spielt mit akustischem Instrumentarium eine innovativ orientierte und elektronisch inspirierte Musik. Mit David Virelles und Harold López Nussa betritt eine junge Generation kubanischer Pianisten die Szene, die mit frischem Elan Brücken zwischen Tradition und Gegenwart zu schlagen vermag. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert Noglik Gäste: Gäste: Dawn of Midi, David Virelles "Mboko", Harold Lopez Nussa