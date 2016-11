Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges kulturLeben Das Wochenende in Bayern Von Ökologischen Spiralen und einer neuen Architektur: "Friedensreich Hundertwasser" im Buchheim-Museum Bernried / "Servus King". Ein Musical über Elvis in der Oberpfalz / Filmflair der 50er Jahre: Das Kino Wertingen ist 80 Jahre alt / Shakespeares weises Alterswerk: "Der Sturm" im teamtheater München / "Ekensund im Kreis der Künstlerkolonien an der Ostsee". Ausstellung in der Gemäldegalerie Dachau / Die junge Szene auf Tour: PULS-Festival in Erlangen und München / Kurz und Bündig Merken Von Ökologischen Spiralen und einer neuen Architektur: "Friedensreich Hundertwasser" im Buchheim-Museum Bernried / "Servus King". Ein Musical über Elvis in der Oberpfalz / Filmflair der 50er Jahre: Das Kino Wertingen ist 80 Jahre alt / Shakespeares weises Alterswerk: "Der Sturm" im teamtheater München / "Ekensund im Kreis der Künstlerkolonien an der Ostsee". Ausstellung in der Gemäldegalerie Dachau / Die junge Szene auf Tour: PULS-Festival in Erlangen und München / Kurz und Bündig In Google-Kalender eintragen