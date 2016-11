Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Wo bleibt die Wärmewende? Heizen in Zeiten des Klimawandels Merken Seit Jahren beherrscht das Thema Strom die öffentliche Diskussion über die Energiewende. Dabei macht die Deckung des Raumwärmebedarfs, sprich Heizung, mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland aus. Hier ist der Fortschritt eine Schnecke. Würgt der billige Ölpreis die Umstellung auf Erneuerbare ab? Wie steht es um den Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen? Wird die Heizung mit Strom wieder zum Muss, wenn Deutschland sich entkarbonisieren will? Geht der Trend zur Holzheizung weiter, wie schmutzig ist sie? Und warum geht es mit der Wärmedämmung so langsam voran? BR-Autor Lorenz Storch sucht die Antworten auf diese Fragen bei Stadtwerken, Hausbesitzern und Wissenschaftlern. In Google-Kalender eintragen