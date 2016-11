Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges kulturWelt Aktuelles Feuilleton Das Kino klärt auf: Wie spreche ich mit Aliens? Im Film "Arrival" von Denis Villeneuve / "Pfusch" - Gespräch mit Theaterregisseur Herbert Fritsch zur Uraufführung an der Volksbühne Berlin / "Geschlechterkampf - Von Franz von Stuck bis Frida Kahlo" - Ausstellung im Städel-Museum Frankfurt / Treffen sich in Paris: Die Rapper der afrikanischen Bürgerrechtsbewegungen / Musik: Various Artists, "Le Pop La Boum" (Le Pop Music) Merken Das Kino klärt auf: Wie spreche ich mit Aliens? Im Film "Arrival" von Denis Villeneuve / "Pfusch" - Gespräch mit Theaterregisseur Herbert Fritsch zur Uraufführung an der Volksbühne Berlin / "Geschlechterkampf - Von Franz von Stuck bis Frida Kahlo" - Ausstellung im Städel-Museum Frankfurt / Treffen sich in Paris: Die Rapper der afrikanischen Bürgerrechtsbewegungen / Musik: Various Artists, "Le Pop La Boum" (Le Pop Music) In Google-Kalender eintragen Moderation: Christoph Leibold