NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 24. November 1801: Der Geburtstag des Märchensammlers Ludwig Bechstein Merken Er hatte eine Schwäche für verzauberte Prinzessinnen, heimtückische Hexen oder sprechende Fische - und ein besonderes Talent, davon zu erzählen. Ludwig Bechsteins "Deutsches Märchenbuch" war ein Bestseller des 19. Jahrhunderts und zu dieser Zeit viel erfolgreicher als die Märchen der Brüder Grimm. Ganze Generationen von Kindern wuchsen mit Bechsteins "Wunderblumen" auf. Der Märchensammler hat es in seinem Leben nicht leicht gehabt: Als uneheliches Kind in Weimar geboren, lebte er acht Jahre in großer Armut, bis ihn ein entfernter Verwandter adoptierte. Der Herzog von Sachsen-Meiningen wurde zu seinem Förderer, ermöglichte ihm ein Studium und stellte ihn schließlich als Bibliothekar und Archivar ein. Nebenher schrieb Bechstein unermüdlich: nicht nur Volksmärchen und Sagen, sondern auch noch jede Menge Romane, Novellen, Reiseberichte oder wissenschaftliche Texte. In Google-Kalender eintragen