hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Walther von Wietzlow, "Polytechniker" Am 24. November 1816 wurde die "Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Künste und der sie veredelnden Wissenschaften" von engagierten Frankfurter Bürgern gegründet. Seit 1948 heißt die Vereinigung "Polytechnische Gesellschaft". Heute hat sie sieben Tochterinstitute, mit denen sie in der Frankfurter Stadtgesellschaft wirkt. Die eigene Stiftung Polytechnische Gesellschaft zählt zu den größten privaten Stiftungen in Deutschland und fördert zahlreiche Projekte von Stadtteilbotschaftern bis zu einem bundesweit beachteten Diktatwettbewerb. Im hr2-Doppelkopf berichtet Walther von Wietzlow, der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, über die facettenreiche Geschichte seiner Vereinigung und spricht mit Hans Sarkowicz über die Möglichkeiten und die Grenzen bürgerlichen Engagements. Moderation: Hans Sarkowicz