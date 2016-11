Bayern 4 20:03 bis 21:00 Sonstiges ++contrapunkt++ Dialog der Kulturen Wie klingt Mexiko? Von Maya bis Elektrosound Live Merken Im Juni startete das Deutschlandjahr in Mexiko mit mehr als 1.000 Veranstaltungen. Was charakterisiert hier den Dialog der beiden Länder, wo gibt es Berührungspunkte zwischen der deutschen und der mexikanischen Musikszene? Welche Musikprojekte stehen dort besonders im Fokus? Und welche Rolle spielt in der mexikanischen Musiklandschaft noch das traditionelle Erbe der indigenen Völker? Spannende Fragen, auf die interessante Gäste in einer Gesprächsrunde mit Livemusik und Uraufführungen Antworten geben: Eva Zöllner, die als experimentierfreudige Akkordeonistin viele Werke junger mexikanischer Komponisten aus der Taufe gehoben hat. Alexander Bruck Santos, Bratschist und Ensembleleiter, eng vernetzt mit Mexico Citys Avantgardeszene. Und die Perkussionistin und Komponistin Robyn Schulkowsky, die mit ihrem global drumming in Mexiko und weltweit Akzente setzt und aus Notaten der Maya rhythmische Formeln ableitet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kathrin Hasselbeck Gäste: Gäste: Eva Zöllner (Akkordeonistin), Alexander Bruck Santos (Bratschist und Ensembleleiter), Robyn Schulkowsky (Perkussionistin und Komponistin) Musik: Eva Zöllner, Alexander Bruck Santos, Alexandro Tello, Antonio Rosales, Robyn Schulkowsky