DR Kultur 23:05 bis 00:00 Magazin Fazit Kultur vom Tage Politisch umstrittene Filme beim Filmfest Kairo. Eine Bilanz / Erster Völkermord des 20. Jahrhunderts: Ausstellung in Paris zu Herero und Nama / Herbert Fritsch sagt der Volksbühne Tschüss - mit "Pfusch" / Rembrandt als Bügelbrett. Eine Ausstellung über 100 Jahre Readymade / "Ein Wimpernschlag". Cornelia Schleime bekommt den Hannah Höch Preis Merken Politisch umstrittene Filme beim Filmfest Kairo. Eine Bilanz / Erster Völkermord des 20. Jahrhunderts: Ausstellung in Paris zu Herero und Nama / Herbert Fritsch sagt der Volksbühne Tschüss - mit "Pfusch" / Rembrandt als Bügelbrett. Eine Ausstellung über 100 Jahre Readymade / "Ein Wimpernschlag". Cornelia Schleime bekommt den Hannah Höch Preis In Google-Kalender eintragen Moderation: Eckhard Roelcke