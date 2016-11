ORF 1 14:20 bis 14:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Kunstfehler USA 2001 Stereo Untertitel Merken Turk hat neuerdings nur noch Augen für Carla. J.D. fühlt sich deshalb völlig vernachlässigt. Als er glaubt, einen von Turk verursachten Kunstfehler entdeckt zu haben, geraten die beiden Freunde in Streit. Inzwischen ärgert sich Elliot über Dr. Kelso, der sie mit unpassenden Kosenamen anspricht. Ein Gespräch mit dem Arzt bringt nicht das erhoffte Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Sam Lloyd (Rechtsanwalt) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Eric Weinberg Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12