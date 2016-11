ORF 1 08:10 bis 08:35 Comedyserie Malcolm mittendrin Großalarm USA 2001 Dolby Untertitel Merken Hal will mit Dewey eine alte Couch auf der Müllhalde entsorgen. Doch unterwegs verlieren sie das gute Stück auf einem Bahngleis - mit katastrophalen Folgen: Ein Zug mit giftiger Ladung entgleist, und die ganze Bevölkerung muss evakuiert und in der Turnhalle untergebracht werden. Dort setzt Dewey eine wahre Gerüchteküche in Gang, und Reese startet einen regen Schwarzhandel mit allem Möglichen. Doch es dauert nicht lange, bis auffliegt, wer für das Desaster verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Casey Sander (Capt. James) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Gary Murphy, Neil Thompson Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12