ORF 1 05:30 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wie man kein Star wird USA 1965 Tony wird als Berater für einen Hollywoodfilm ausgewählt. Klammheimlich will er seine Dienstreise antreten. Doch Jeannie bekommt Wind von seinen Plänen. Unter keinen Umständen will sie ihn alleine unter all den Hollywoodschönheiten wissen. Mit Hilfe eines Tricks gelingt es ihr, Tony per Post nachgesandt zu werden. Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) David McLean (Jason Huberts) Nancy Kovack (Rita Mitchell) Woodrow Parfrey (Henry Tracy) Dick Balduzzi (Sammy) Jim Begg (Ronnie) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Gene Nelson Drehbuch: Harry Essex, Jerry Seelen Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Ken Harrison