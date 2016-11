ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben "Frösche, Prinzen, Petticoats" - Debütalbum von Fräulein Mai / Zu Besuch bei Robert Opratko / Adventkränze / Wie viel Zucker ist im Glühwein enthalten? A 2016 2016-11-24 04:40 Stereo 16:9 Merken Peter Mati? zu Gast im Studio: Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann sagte in einer Laudatio über den Ausgezeichneten: "Nur mit Hilfe seiner Stimme gelingt Peter Mati? die Erfindung des Theaters: Einer erzählt, die anderen hören zu. Aber wie er erzählt, beflügelt die Fantasie der Zuschauer, sein Ton, seine Nuancen schaffen die Bilder in ihrem Kopf." Anlässlich seines 80. Geburtstags am 24. März 2017 erzählt der hochaktive Künstler in seiner Autobiografie pointen- und aufschlussreich von Sternstunden des Theaters. "Ich sag's halt" - so der Titel. Harfenist Xavier de Maistre zu Gast im Studio: Der französische Harfenist Xavier de Maistre zählt zu den bekanntesten Solokünstlern, die Grenzen auf ihrem Instrument immer wieder neu definieren. Er konzertiert mit den bekanntesten Dirigenten auf den berühmtesten Bühnen der Welt. Nun hat er eine Solo-CD aufgenommen und kommt auch nach Wien. Am Donnerstag ist er live zu Gast im "heute leben"-Studio. "Frösche, Prinzen, Petticoats" - Debütalbum von Fräulein Mai: Als Missy May hatte sie bereits eine Gesangskarriere - zurzeit sitzt sie jeden Freitag in der Jury der "Großen Chance der Chöre" und jetzt startet sie als "Fräulein Mai" neuerlich als Sängerin: Stephanie Lorenz-Stauffer. "heute leben" berichtet vom Präsentationskonzert ihrer Debüt-CD. Zu Besuch bei Robert Opratko: Ehre wem Ehre gebührt! Musiklegende Robert Opratko bekommt am 28. November das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien verliehen. "heute leben" besuchte ihn zu Hause im Burgenland. Adventkränze: Florist Wolfgang Keck-Rauber präsentiert kreative Adventkränze. Wie viel Zucker ist im Glühwein enthalten? Die Weihnachtszeit ist nicht nur die "stillste", sondern sicher auch die süßeste Zeit im Jahr. Kekse, Punsch und Glühwein heben nicht nur die Stimmung, sondern auch unseren Zuckerspiegel an. Der Molekularbiologe Fritz Treiber vom Geschmackslabor der Universität Graz zeigt live im Studio, wieviel Zucker durchschnittlich im Glühwein enthalten ist, und nimmt sämtliche nicht nur in der Adventzeit gebräuchliche Zuckerarten unter die wissenschaftliche Lupe: vom Rohr- über den Kandis- bis zum Fruchtzucker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Peter Mati? (Schauspieler), Xavier de Maistre (Harfenist) Originaltitel: heute leben