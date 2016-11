ORF 1 20:15 bis 21:05 Dokusoap Undercover Boss Internorm A 2016 Stereo 16:9 Merken Internorm Johann Pichler (52), Geschäftsführer des Fenster- und Türenherstellers Internorm, zeigt getarnt als arbeitsloser Weltenbummler, was handwerklich in ihm steckt - theoretisch zumindest. Bei Mitarbeiter Amel verliert er in den Produktionshallen die Orientierung. Aber es ist ja auch nicht so leicht, einen Gabelstapler zu lenken. Zuschnitt und Montage stehen bei Lehrmeisterin Sonja auf der Agenda. Doch nicht nur er selbst, sondern auch seine Tarnung gerät hier in Gefahr. Der nächste Einsatz führt Undercover Boss Johann zu Mitarbeiter Michael. Hier müssen Holz-Fensterteile getaucht werden. Vor allem das Aufstellen der Leisten hat es in sich, fällt auch nur eine um, war die ganze Arbeit umsonst. Eine letzte Herausforderung wartet: Hebe-Schiebetüren sollen montiert werden. Das bedeutet, sauber und schnell zu arbeiten- ob das Undercover Boss Johann drauf hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss