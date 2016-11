ORF 1 17:35 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Die Antwort USA 2009 Dolby Untertitel 16:9 Merken Mrs. Krabappel nimmt allen Schülern im Unterricht die Handys weg, weil sie sich empfindlich gestört fühlt. Um sie etwas lockerer zu machen, schüttet Bart ihr Alkohol in den Morgenkaffee - zu viel, denn sie rastet völlig betrunken aus und verliert daraufhin ihren Job. Der neue Lehrer ist zwar viel cooler als Mrs. Krabappel, aber Bart wird seine Schuldgefühle nicht los und will ihr den Job wiederbeschaffen. Und das klappt nur, weil sich der Neue tatsächlich als Trinker entpuppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Matt Groening, James L. Brooks, Sam Simon Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6