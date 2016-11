BonGusto 02:20 bis 03:15 Magazin Backen! Picknick D Merken Der Sommer ist da und einem Ausflug ins Grüne steht nichts mehr im Wege. Heute dreht sich bei BACKEN! alles rund um das Thema Picknick. Backexperting Claudia Potgeter zeigt uns köstliche Rezepte für ein gelungenes Picknick, die jeden begeistern werden. Unser Experte Michael Tiemann gibt uns ergänzend nützliche Tipps rund ums Picknick, so dass der Trip in die Natur ein echter Erfolg wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backen!