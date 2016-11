BonGusto 11:35 bis 12:00 Unterhaltung meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic ...mit Sebastian Dickhaut D 2011 Merken Heute begibt sich das Gastspiel in exotische Gefilde. Gastgeber Jörg Götte holt sich dabei Unterstützung von einem Mann, den man schwer in eine Schublade stecken kann. Sebastian Dickhaut ist ein kulinarischer Tausendsassa: Koch, Foodjournalist, Küchenguru. Alles passt auf den gebürtigen Hessen, der ein besonderes Faible für die asiatische Küche hat. Er selbst beschreibt sich als den Karl May Ostasiens, da er den Großteil seiner Erfahrungen im australischen Chinatown gemacht hat. Das heutige Gastspiel zeigt den Clou und die Einfachheit der ostasiatischen Küche und würzt das Küchenspektakel mit einer Prise Karaoke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic