Schweiz 2 02:40 bis 03:20 Serien Stalker Geheimnisse und Lügen USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Bürgermeister Hayes erhält ein Päckchen von einem anonymen Absender. Darin befindet sich eine Spieluhr, aus der ein Horrorclown mit Narrenkappe hervorspringt. Der Bürgermeister ist Drohungen gewohnt, doch diese scheint sehr persönlich zu sein - vor allem da Hayes dem finsteren Narrenmotiv noch öfter begegnet. Beth und Jack finden heraus, dass der politische Saubermann ein pikantes Geheimnis hat. Will ihn jemand deswegen erpressen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Jack Larsen) Maggie Q (Beth Davis) Mariana Klaveno (Janice Lawrence) Victor Rasuk (Ben Caldwell) Elisabeth Röhm (Amanda Taylor) Erik Stocklin (Perry Whitley) Brett Cullen (Mayor Hayes) Originaltitel: The Stalker Regie: David Straiton Drehbuch: Sanford Golden, Karen Wyscarver Kamera: Darran Tiernan Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16