Schweiz 2 20:55 bis 23:30 Fußball Fussball: UEFA Europa League, 5. Spieltag Olympiacos - Young Boys 2016 Stereo Live HDTV Merken Am 5. und vorletzten Spieltag der Europa League müssen die BSC Young Boys eine Reise nach Piräus antreten. Gegen den griechischen Meister haben die Berner bereits am 1. Spieltag zu Hause knapp 0:1 verloren. Im Rückspiel wird die Sache nicht leichter für den Schweizer Vizemeister. Olympiakos führt die Gruppe B nach drei Spieltagen mit sechs Punkten an, die Young Boys sind Dritter mit vier Punkten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paddy Kälin Gäste: Gäste: Andy Egli