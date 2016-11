Schweiz 2 11:25 bis 12:15 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 62 D 2009 Stereo Merken Christian ist schockiert, als Alisa ihn von Ellens Affäre mit Oskar in Kenntnis setzt. Vorsichtig konfrontiert er Ellen kurz vor ihrer Schönheitsoperation mit Alisas Anschuldigung. Ellen streitet den Vorwurf vehement ab, beschuldigt Alisa als eigennützige Lügnerin und erpresst Christian emotional: Sie sehe keinen Sinn darin, aus der Narkose zu erwachen, wenn Christian ihr nicht vertraue. Christian ist verzweifelt - wem soll er Glauben schenken? Unterdessen setzt Karl alles daran, Alisa in der Firma zu rehabilitieren. Tatsächlich stösst er durch Zufall auf Hinweise, die Oskars Intrige und Alisas Unschuld am Diebstahl der Kamera mit dem von Alisa hergestellten Linsenprototyp beweisen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Claudia Brosch (Liliane Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Ellen Burg (Nadine Warmuth) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jan Hinrik Drevs, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer