Schweiz 1 14:20 bis 14:55 Comedyserie ManneZimmer En Schlag i's G'sicht CH 1998 Stereo Merken Bei Leo geht es beruflich endlich einmal steil bergauf. Da Röbis Verhaftung von grossem Presserummel begleitet wurde, verkaufen sich seine Memoiren mit einem Mal sehr gut. Dagegen erhält Jasmin bei ihrer Suche nach einem neuen Job eine Absage nach der anderen. Um ihr zu helfen, will Leo beim "Tagblatt" ein gutes Wort für sie einlegen, damit sie ihre alte Stelle wiederbekommt. Statt dessen bietet der neue Chefredaktor Steve Leo selbst diese Position an. Erfolgreich, populär und nun auch noch ein gesichertes Einkommen: Gibt es einen besseren Zeitpunkt für Leo, um Jasmin einen Heiratsantrag zu machen? Während Erwin von heftigen Zahnschmerzen geplagt wird, kehrt Röbi nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach Hause zurück, was besonders Frau Graber freut. Der Aufenthalt dort hat sich nachhaltig auf sein Verhalten ausgewirkt, denn er hält sich jetzt für einen richtig "schweren Jungen". Ein wichtiges Merkmal fehlt ihm jedoch: eine Tätowierung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bettina Dieterle (Jasmin Wyss) Kamil Krejcí (Erwin Imhof) Edward Piccin (Röbi Flückiger) Philippe Roussel (Leo Matter) Maja Stolle (Frau Graber) Originaltitel: ManneZimmer Drehbuch: Rolf Lappert, Klaus Rohne