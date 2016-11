Schweiz 1 11:25 bis 12:15 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Mit Rockmusik nach rechts: Schulterschluss mit deutschen Neonazis / Mit Ausländern zum Erfolg: Bürgenstock-Resort setzt auf Zuwanderung / Mit voller Wucht: Angriff auf Italiens Ministerpräsidenten Renzi CH 2016 Stereo HDTV Merken Mit Rockmusik nach rechts: Schulterschluss mit deutschen Neonazis: Die Rechtsradikalen in der Schweiz und in Deutschland spannen immer enger zusammen. Sie veranstalten gemeinsame Rockkonzerte, in denen sie das Dritte Reich verherrlichen und linken Politikerinnen und Politikern den Tod wünschen. Bisher haben die Schweizer Behörden den Rechtsextremen ihren Raum gelassen. Mit Ausländern zum Erfolg: Bürgenstock-Resort setzt auf Zuwanderung: Im Sommer öffnet das neue Bürgenstock-Resort seine Tore: Die Betreiber suchen 800 Mitarbeitende. Sie beabsichtigen, 70 Prozent von ihnen im Ausland zu rekrutieren, obwohl im Gastgewerbe überdurchschnittlich viele Inländerinnen und Inländer arbeitslos sind. An der Theke bei Susanne Wille will FDP-Ständerat Philipp Müller belegen, dass sein Inländervorrang auch beim Bürgenstock funktioniert. Mit voller Wucht: Angriff auf Italiens Ministerpräsidenten Renzi: Vor knapp drei Jahren startete Linksdemokrat Matteo Renzi als italienischer Ministerpräsident mit dem Slogan "Rottamatore" - Verschrotter. Nun droht ihm, mit dem Verfassungsreferendum vom 4. Dezember selber bereits "verschrottet" zu werden: Denn seine Gegner warnen in populistischen Tönen vor der Renzi-Diktatur. Neapels erfolgreicher Bürgermeister Luigi De Magistris erklärt den Reformprozess von Renzi gar für gescheitert und beendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Wille Originaltitel: Rundschau