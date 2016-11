Servus TV 13:55 bis 15:03 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1990 2016-11-26 12:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tierarzt Siegfried Farnon erntet spöttisches Mitleid für seine chronische Vergesslichkeit. Da hilft es auch nicht, dass er zum wiederholten Mal seinen Autoschlüssel verloren hat. Indes geraten Captain Crawford und der Cricket-Experte Arnie aneinander. Einziger Vorteil dabei: Arnie vergisst durch den Ärger kurz die Sorgen um seinen Hund Bouncer, der wegen einer Diabetes-Erkrankung die Lust am Ballspielen verloren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Steve Goldie Drehbuch: Michael Russell, James Herriot Kamera: Graham Frake Musik: Johnny Pearson