Silverline 04:55 bis 06:15 Horrorfilm Boy eats Girl IRL, GB 2005 20 40 60 80 100 Merken Die Nacht, in der Nathan seiner angebeteten Jessica sagen möchte dass er sie liebt, wird leider auch schon seine letzte sein. Durch die Hilfe eines alten mysteriösen Voodoo Buches gelingt es seiner Mutter ihn wieder zu reanimieren, aber er ist nicht mehr derselbe. Er kann nichts mehr fühlen, hat keinen Puls und verspürt einen unstillbaren Hunger nach Menschenfleisch. Als Nathan in einem Streit einen Schulkameraden beißt und infiziert, dauert es nicht mehr lange und in der ganzen Stadt wimmelt es von Zombies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samantha Mumba (Jessica) David Leon (Nathan) Tadhg Murphy (Diggs) Laurence Kinlan (Henry) Sara James (Cheryl) Mark Huberman (Samson) Sarah Burke (Charlotte) Originaltitel: Boy Eats Girl Regie: Stephen Bradley Drehbuch: Derek Landy Kamera: Balazs Bolygo Musik: Hugh Drumm, Stephen Rennicks Altersempfehlung: ab 16