Silverline 20:15 bis 22:05 Actionfilm Outrage Beyond J 2012

Fünf Jahre nachdem Ishihara seinen ehemaligen Boss Otomo verraten und ins Gefängnis gebracht hat, ist das Sanno-kai-Syndikat unter Ishihara und Kato zum mächtigsten aller Yakuza-Clans angewachsen. Zum Missfallen der alten Garde drängen sie auch in die Politik und legale Geschäftswelt vor. Detective Kataoka will dies stoppen, indem er Streit innerhalb der eigenen Reihen sowie mit dem verfeindeten Hanabishi-kai-Clan entfacht in der Hoffnung, dass sich diese so gegenseitig zerstören. Zu diesem Zweck arrangiert er die Entlassung des totgeglaubten Otomo aus dem Gefängnis, der sich mit einem Erzfeind verbündet und auf einen unbarmherzigen Rachefeldzug begibt.

Schauspieler: Takeshi Kitano (Otomo) Toshiyuki Nishida (Underboss Nishino) Tomokazu Miura (Chairman Kato) Ryo Kase (Underboss Ishihara) Hideo Nakano (Kimura) Yutaka Matsushige (Detective Shigeta) Fumiyo Kohinata (Detective Kataoka) Originaltitel: Outrage Beyond Regie: Takeshi Kitano Drehbuch: Takeshi Kitano Kamera: Katsumi Yanagijima Musik: Keiichi Suzuki Altersempfehlung: ab 16