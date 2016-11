Silverline 16:55 bis 18:25 Abenteuerfilm Das Blut der Wikinger GB 2013 20 40 60 80 100 Merken England im Jahre 793 A.D. Die Wikinger greifen blutig und brutal das Lindisfarne Kloster an. Der junge Mönch Hereward und sein Meister, der alte Abt Athelstan, flüchten vor dem Massaker und wollen """"Das Buch von Lindisfarne"""", das wertvollste religiöse Relikt jener Zeit, in Sicherheit bringen. Verfolgt von dem Todeskommando der Wikinger, das um jeden Preis das heilige Buch in seinen Besitz bekommen möchte, machen sich die Mönche auf eine beschwerliche Flucht durch das mittelalterliche Ödland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gareth John Bale (Apostle) Ian Dicks (Saxon Warrior) Richard Elfyn (Older Hereward) Lindsey Fickling (Saxon Warrior) Paul Gamble (Saxon Warrior) Huw Garmon (Atelic) Christopher Godwin (Athelstan) Originaltitel: The Darkest Day Regie: Chris Crow Drehbuch: Chris Crow, Graham Davidson Musik: Mark Rutherford Altersempfehlung: ab 16