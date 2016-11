Silverline 13:30 bis 15:10 Actionfilm Die Vampirjäger HK 2010 20 40 60 80 100 Merken In unserer scheinbar friedvollen, menschlichen Welt lebt die geheime Subkultur der Vampire. Die menschliche Vampirjägerin Ar hat es sich zur Aufgabe gemacht alle bösen Vampire zu jagen und zu töten um die Menschen zu schützen. Doch als Mug, der mächtigste und gefährlichste Vampir, Ars Schwester tötet, muss sie den Kampf ihres Lebens bestreiten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Luxia Jiang (Ar) Wah Yuen (Mung) Chrissie Chow (Max (as Chrissie Chau Sau-Na)) Siu-hou Chin (Lung) Pinky Cheung (So) Rock Ji (Lik) Rachel Lam (Bik) Originaltitel: Jiang shi xin zhan shi Regie: Dennis Law Drehbuch: Dennis Law Musik: Tommy Wai Altersempfehlung: ab 16