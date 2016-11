Nick 02:30 bis 02:55 Jugendserie Drake & Josh Der Kinogangster USA 2006 Merken Josh bekommt eine Rolle in der Krimiserie "FBI's Most Wanted". Da er darin den Bösewicht spielt, wird er von nun an auch im wirklichen Leben von seinen Mitmenschen für einen echten Gangster gehalten, der in der Gegend als Serientäter sein Unwesen treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Yvette Nicole Brown (Helen) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: Dan Schneider, Eric Friedman Kamera: Mike Spodnik Musik: Scott Clausen Altersempfehlung: ab 12