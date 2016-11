Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Das große Finale USA 2016 Merken Das große Parkplatz-Spiel steht an und alle sind ganz aufgeregt. Vor allen Dingen Troy und Sophie freuen sich darauf, weil sie fast alle Spiele gewinnen und im Anschluss die Leute daraufhin gewaltig veräppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Coy Stewart (Troy Dixon) Jackie Radinsky (Sawyer Huggins) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Haley Tju (Pepper Silverstein) Rio Mangini (Ace McFumbles) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Jonathan Judge, Trevor Kirschner Drehbuch: Jeffrey Bushell Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6