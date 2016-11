Nick 17:10 bis 17:40 Jugendserie Die Thundermans Wetten, dass...? USA 2013 Merken Phoebe schließt sich bei einer Gruppenarbeit in der Schule den "Coolen" an, doch merkt schnell, dass dort nicht ihr Arbeitseifer geteilt wird. Max nimmt Phoebes Platz in ihrer üblichen Gruppe ein und versucht deren Strebsamkeit auszunutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Jake Borelli (Wolfgang) Originaltitel: The Thundermans Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6