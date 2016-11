Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 140 Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkomme USA 2011 Merken Zufällig begegnet Patrick einem riesigen Monster. Schnell freunden sich die beiden an. Auch SpongeBob ist die Kreatur sympathisch; nur dessen Art, mit den Wohnstätten seiner Spielkameraden umzugehen, stößt, nun ja, nicht auf ungeteilten Beifall. Schließlich muss das Monster die Stadt verlassen, findet aber dank SpongeBob dennoch seine Bestimmung... SpongeBob und seinen Freunden kommen auf ungeklärte Art immer mehr Besitztümer abhanden. Bald zieht ein gespenstischer Nebel auf, der geheimnisvolle Gesang der Meerjungfrauen hebt an, und -schwupps! - findet man sich im Bikini-Bottom-Dreieck wieder. Also dort, wo nichts und niemand mehr wegkommt. Was tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Luke Brookshier, Nate Cash, Derek Drymon, Tim Hill, Nick Jennings, Dani Michaeli, Aaron Springer